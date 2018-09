Randale mit Traktor wegen Zivilrechtsstreit

Ehrenberg (dpa/lhe) - Nach der Randale eines Traktorfahrers in der Rhön-Gemeinde Ehrenberg hat die Staatsanwaltschaft Details zu den Hintergründen der Tat bekanntgegeben. Vorausgegangen sei ein Zivilrechtsstreit zwischen dem Täter und dem Geschädigten, wie der zuständige Staatsanwalt am Mittwoch in Fulda sagte. Es sei um eine Schadenersatzangelegenheit gegangen, in der die Parteien am Amtsgericht Fulda einen Vergleich geschlossen hatten. Doch der Traktorfahrer sei damit unzufrieden gewesen und ausgerastet, wie der Staatsanwalt sagte.