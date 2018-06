Randalierer sorgt auf Autobahn 661 für Großeinsatz

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein vermutlich unter Drogeneinfluss stehender 28-Jähriger hat den Verkehr auf der A661 bei Frankfurt zeitweise lahmgelegt und mehrere Polizisten verletzt. Er rannte mit freiem Oberkörper am Freitagabend kreuz und quer auf der Autobahn in Richtung Offenbach, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mehrere Autofahrer konnten dem Mann gerade so ausweichen, Der 28-Jährige löste einen Großeinsatz der Polizei aus und wurde festgenommen.