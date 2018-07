Raps auf der Landstraße: Biker stirbt bei Unfall

Hünstetten (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Hünstetten (Rheingau-Taunus-Kreis) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Biker am frühen Samstagabend auf einer Landstraße unterwegs, als ein entgegenkommender Motorradfahrer stürzte und mit voller Wucht in die Maschine des 65-Jährigen krachte. Der Biker kam zu Fall, schleuderte über die Straße und prallte gegen ein Verkehrsschild - er starb noch an der Unfallstelle. Der andere Motorradfahrer - ein 58 Jahre alter Mann - kam mit leichten Blessuren davon. Er war wohl deshalb gestürzt, weil frisch geernteter Raps auf der Landstraße lag.