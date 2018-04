Raser mit Tempo 105 in Kelsterbach unterwegs

Kelsterbach (dpa/lhe) - Der Polizei ist in Kelsterbach ein 35-jähriger Raser ins Netz gegangen. Der Autofahrer wurde bei einer Geschwindigkeitskontrolle mit 105 Stundenkilometern gemessen, erlaubt waren an dieser Stelle 50, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dem Fahrer drohen nun zwei Punkte in Flensburg, 280 Euro Bußgeld und ein zweimonatiges Fahrverbot. Er war den Beamten am Montagnachmittag in der Stadt im Kreis Groß-Gerau aufgefallen.