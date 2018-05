Rat der Religionen unterstützt Kippa-Solidaritätsaktion

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auch der Frankfurter Rat der Religionen ruft zur Beteiligung an der Solidaritätsaktion für die in Deutschland lebenden Juden am 14. Mai auf. Die von Bürgermeister und Kirchendezernent Uwe Becker (CDU) angestoßene Initiative zu einem Kippa-Tag sei zu begrüßen, erklärte der Rat am Donnerstag, in dem auch islamische Gemeinden vertreten sind. «Nicht nur vor dem Hintergrund der Shoah, sondern als Gebot der Menschlichkeit verbietet es sich, Antisemitismus als Randphänomen zu bagatellisieren», heißt es in der Mitteilung.