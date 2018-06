Raubmord: Angeklagter bestreitet Tötungsabsicht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um den Raubmord an einem Schmuckhändler in Frankfurt-Griesheim hat ein 26-Jähriger als erster der drei mutmaßlichen Täter eine Tötungsabsicht bestritten. Man sei nur deshalb in das Haus des Juwelier-Ehepaares eingedrungen, um sich von den beiden Opfern Geld und Wertgegenstände holen zu können, sagte er am Dienstag vor dem Frankfurter Landgericht. «Wir sind nicht mit dem Gedanken reingegangen, den Tod des Mannes herbeizuführen.» Dem Moldawier wird wie auch den 21 und 19 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen gemeinschaftlicher Mord, versuchter Mord und Raub mit Todesfolge zur Last gelegt.