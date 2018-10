Raubmord an Schmuckhändler: 27-Jähriger erhält 12 Jahre Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Raubmordes an einem Schmuckhändler und versuchten Mordes an dessen Ehefrau hat das Landgericht Frankfurt am Donnerstag drei Männer zu hohen Haftstrafen verurteilt. Zwölf Jahre hinter Gitter muss ein 27-Jähriger. Die beiden Mittäter im Alter von 20 und 21 Jahren, die als Heranwachsende eingestuft wurden, erhielten jeweils acht und achteinhalb Jahre Haft.