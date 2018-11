Raubüberfälle in Hessen: Täter entkommen unerkannt

Wiesbaden/Kassel (dpa/lhe) - In Hessen ist es zu mehreren Raubüberfällen gekommen, bei denen die Täter unerkannt fliehen konnten. Die Polizei in Wiesbaden sowie Beamte in Kassel teilten am Donnerstag mit, dass am Mittwochabend drei Räuber an verschiedenen Orten versucht hatten, mithilfe von Waffen Geld zu erbeuten.