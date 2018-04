Raubversuch in Haftanstalt: Prozess gegen Häftlinge beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil sie einen Mithäftling in der Frankfurter Haftanstalt überfallen haben sollen, müssen sich seit Montag zwei 38 Jahre alte Gefangene vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten. Den Männern wird zur Last gelegt, im Februar dieses Jahres den Mithäftling in dessen Zelle misshandelt und bedroht zu haben, um an ein Netzkabel für einen Kühlschrankanschluss zu kommen. Einer der Täter soll versucht haben, das Kabel mit einem Messer zu durchtrennen.