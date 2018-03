Raubzüge und Sklavenhaltung bei Ameisen: Auch Sache der Gene

Frankfurt/Main (dpa) - Wer von räuberischen Sklavenhaltern hört, denkt in der Regel nicht an Ameisen. Doch tatsächlich sind einige Ameisenarten keine friedlichen Baumeister, sondern überfallen fremde Kolonien, um deren Nachkommen als Sklavenarbeiter in das eigene Heim zu integrieren. In einer nun veröffentlichten Studie in «Science Reports» erläutern Wissenschaftler der Universität Mainz und des Senckenberg-Forschungszentrum Biodiversität und Klima, welche Rolle die Gene bei der Steuerung des Verhaltens spielen. Sie identifizierten bei den Sklavenhalter-Ameisen zwei spezifische «Angriffsgene», über die ihre versklavten Verwandten nicht verfügen.