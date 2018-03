Rauch im Keller: Hochhaus evakuiert

Kelsterbach (dpa/lhe) - Rettungskräfte haben am Montagabend nach einem Kellerbrand ein Hochhaus in Kelsterbach (Kreis Groß-Gerau) evakuiert. 184 Bewohner seien dort gemeldet, teilte die Polizei mit. Wie viele Menschen sich in Sicherheit bringen mussten, war zunächst unklar. Bewohnern, die nicht mehr gut zu Fuß sind, war empfohlen worden, in ihren Wohnungen zu bleiben. Sie sollten Fenster und Türen schließen. «Eine Gefahr für diese Bewohner besteht nicht, da der Rauch nicht mehr ins Treppenhaus gelangt», begründeten die Einsatzkräfte. Weshalb Rauch im Keller entstand, war zunächst unklar.