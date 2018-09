Rauschgiftschmugglerpaar: Vier Jahre und drei Monate Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Kokainschmuggels sind zwei 40 und 50 Jahre alte Eheleute am Dienstag vom Landgericht Frankfurt zu jeweils vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Die Angeklagten hatten sich dazu überreden lassen, für einen Geldbetrag von insgesamt 6000 Euro einen Kokaintransport von Brasilien über Frankfurt nach Vilnius in Litauen zu übernehmen. Die mehr als vier Kilogramm Rauschgift übernahmen sie in Südamerika und klebten die Kokainpäckchen an Arme und Beine unter die Kleidung. Beim Umsteigen in Frankfurt gerieten sie in eine Kontrolle und wurden festgenommen.