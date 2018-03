Razzia gegen Rockergruppe «Osmanen Germania» auch in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einer Razzia in mehreren Bundesländern ist die Polizei gegen die türkischstämmige Rockergruppe «Osmanen Germania» vorgegangen. In Hessen wurden zehn Objekte durchsucht. Rund 120 Beamte waren nach Angaben des Wiesbadener Innenministeriums am Dienstagmorgen im Einsatz, darunter auch Spezialkräfte. Razzien gab es zeitgleich auch in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg mit insgesamt über 1000 Polizisten.