Razzia gegen Schwarzarbeit: Weitere Festnahmen

Maintal/Gießen (dpa/lhe) - Bei der Razzia gegen Schwarzarbeit im Rhein-Main-Gebiet haben die Fahnder Hunderte Menschen in einem Hotel in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) entdeckt. Die Ermittler hatten dort Schwarzarbeiter vermutet. Zunächst sei man von vielleicht 50 Bewohnern ausgegangen, sagte Michael Bender vom Hauptzollamt Gießen am Freitag der Deutschen Presse-Agentur, «aber dann kamen immer mehr raus, am Ende waren es 260 Personen.»