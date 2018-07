Real-Märkte sollen trotz Streik geöffnet bleiben

Frankfurt/Main (dpa) - Trotz eines bundesweiten Streiks bei den Real-Märkten sollen nach Unternehmensangaben alle Supermärkte am Freitag geöffnet bleiben. Real sei auf Ausnahmesituationen dieser Art vorbereitet, teilte das Unternehmen mit. Mitarbeiter von 15 Real-Märkten in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland hatten angekündigt, am Freitagvormittag aus Protest gegen schlechtere Bezahlung die Arbeit niederlegen zu wollen. In Wiesbaden wollten Gewerkschaftsmitglieder auf die Straße gehen. Die Gewerkschaft Verdi hatte die deutschlandweit 34 000 Beschäftigten zum Streik aufgerufen, da sich die Supermarktkette aus den Tarifverträgen für den Einzelhandel verabschiedet und andere abgeschlossen habe.