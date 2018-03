Reallohnplus fällt in Hessen geringer aus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Arbeitnehmer hatten im vergangenen Jahr ein reales Lohnplus von durchschnittlich rund 1,0 Prozent auf dem Konto. Das ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes der fünfte Anstieg in Folge. Wegen der deutlichen Zunahme der Verbraucherpreise sei das Plus aber geringer ausgefallen als in den Vorjahren. 2016 betrug der Reallohnzuwachs in Hessen 1,8 Prozent, im Jahr zuvor 1,9 Prozent, wie die Behörde am Montag in Wiesbaden mitteilte.