Rebstockbad wird für 86 Millionen Euro neu gebaut

Die Röhren der Wasserrutsche des eingerüsteten Rebstockbads sind in Frankfurt am Main zu sehen. Foto: Arne Dedert/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das in die Jahre gekommene Rebstockbad in Frankfurt wird abgerissen und neu gebaut. «Die Stadtverordnetenversammlung hat am Donnerstag mit einer überwältigenden Mehrheit für einen Neubau gestimmt», sagte Sport- und Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) am Freitag. Die voraussichtlichen Kosten für den Bau des neuen Schwimmbads schätzte Frank auf rund 86 Millionen Euro. In vier bis fünf Jahren könne es fertig sein.