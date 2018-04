Rechte und linke Demos nach tödlichen Polizei-Schüssen

Der Fuldaer Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU) verfolgte in den vergangenen Wochen die aufgeheizte Atmosphäre und Stellungnahmen aus verschiedenen politischen Lagern mit Sorge. Es sei bedauerlich, «dass nun die tragischen Ereignisse von verschiedenen Seiten instrumentalisiert werden sollen, um Unfrieden zu stiften und zu polarisieren». Damit spielte er unter anderem auf die AfD-Demo an.

Am 13. April war in den frühen Morgenstunden ein afghanischer Flüchtling von der Polizei erschossen worden. Der 19-Jährige hatte vor eine Bäckerei randaliert, einen Angestellten schwer am Kopf verletzt. Danach soll er Polizeibeamte mit Steinen und einem Schlagstock angegriffen haben. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Nach dem Einsatz wurde die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes in Frage gestellt. Kritik kam unter anderem von der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen sowie vom Vorsitzenden des Ausländerbeirates Fulda, Abdulkerim Demir. Die AfD sprang daraufhin der heimischen Polizei zur Seite. Auch Flüchtlinge hatten Mitte April in Fulda schon gegen das Vorgehen der Polizei demonstriert.