Rechtsmediziner: Bei Spurensicherung ist Einzelfall wichtig

Gießen (dpa) - Rechtsmediziner können an einer Leiche auch noch nach Wochen Spuren eines Verbrechens nachweisen. Allerdings: «Es gibt da keine feste Regel, denn es kommen mehrere Einflussfaktoren zusammen», sagte Reinhard Dettmeyer, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin an der Uni-Klinik in Gießen, der Deutschen Presse-Agentur. «Selbst wenn das Umgebungsmilieu trocken ist, kommt es sehr darauf an, wo der Leichnam liegt, welche Gesteinsart vorhanden ist, wie durchlässig sie für Flüssigkeiten ist und wie tief der Körper vergraben wurde.» Auch Temperatur und Sonneneinstrahlung spielten eine wichtige Rolle.