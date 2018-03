Rechtsstreit droht wegen Pfusch am Toilettenhäuschen

Marburg (dpa/lhe) - Die falsch angeschlossene Abwasserleitung eines Toilettenhäuschens in Marburg dürfte demnächst die Juristen beschäftigen. Die Kosten liegen aktuell bei etwa 245 000 Euro. Nach Angaben der Stadt wurde die Toilette bei der Mensa 2013 gebaut und in Betrieb genommen. Das WC inklusive Außenanlage kostete damals 175 000 Euro. 2016 kam heraus, dass Entwässerungsleitungen der Toilette falsch angeschlossen waren und das Schmutzwasser in die Lahn lief. Zuvor hatten Medien über den Fall berichtet.