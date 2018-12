Regen, Sturm, Schneeschauer: es bleibt ungemütlich in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Als ob schmuddeliges Regenwetter nicht schon reicht: Zusätzlich zu den Schauern sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage in Hessen kräftige Stürme voraus. In den Hochlagen werden am Sonntag sogar schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern erwartet. «Also aufgepasst, wer in den Wäldern oder Parks spazieren gehen will», warnte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.