Regen setzt nach Einbruch Küche unter Wasser

Groß-Umstadt (dpa/lhe) - Doppeltes Pech für eine Frau aus Südhessen: Erst zerstörten Einbrecher ein Dachfenster ihrer Wohnung, um über eine Leiter ins Haus einzusteigen, und raubten sie aus. Danach setzte durch das kaputte Fenster fallender Regen die Küche unter Wasser. Die Täter machten sich am Wochenende in dem Haus in Groß-Umstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) zu schaffen, als die Frau nicht da war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Frau bemerkte den Einbruch und den Wasserschaden erst nach ihrer Rückkehr am Montag. Wie hoch der vom Regen verursachte Schaden ist, stand zunächst nicht fest.