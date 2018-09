Regen und Sturm leiten Herbst ein

Ab Freitag gibt es dann schauerartigen Regen, in Süd- und Osthessen teils auch gewittrigen Regen. Begleitet wird der Regen von starken bis stürmische Böen. In Gipfellagen sind sogar Sturmböen möglich. Als Höchsttemperatur werden vom DWD 19 Grad im Bergland und 25 Grad in Südhessen erwartet.

In der Nacht zum Samstag kündigen die Wetterexperten eine Auflockerung von Nordwesten her an. Es bleibt meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 10 und 5 Grad verdrängen den Sommer. Am Samstag sind bei wechselnder Bewölkung örtlich kurze Regenschauer wahrscheinlich. Es wird nicht mehr wärmer als 15 bis 20 Grad. Die Nacht zum Sonntag bleibt mit Tiefstwerten zwischen 10 und 5 Grad aberweitgehend niederschlagsfrei.