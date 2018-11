Regen und viele Wolken am Wochenende in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Mit vielen Wolken und Regen wird es in Hessen am Wochenende deutlich herbstlicher. Am Freitag komme es vormittags stellenweise zu Regen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Am Nachmittag sei es dann stark bewölkt und überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen elf und 14 Grad. Am Samstag bleibt es stark bewölkt und von Westen kann im Tagesverlauf Regen aufkommen bei Temperaturen bis zu 14 Grad. Im Bergland können einzelne starke Böen auftreten. Der Sonntag wird voraussichtlich auch regnerisch - mit Tageshöchstwerten zwischen zwölf Grad in Nordhessen und 16 Grad am Main.