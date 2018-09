Regierung: finanzielle Unterstützung für Landesgartenschauen

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Hessen wird auch in Zukunft genügend Finanzmittel für die Ausrichtung von Landesgartenschauen zur Verfügung stellen. Das hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montag nach einer auswärtigen Kabinettssitzung in Bad Schwalbach zugesichert. Der Erfolg einer Blumenschau zeige sich nicht allein an Besucherzahlen, sondern an der nachhaltigen Stadtentwicklung sowie der höheren Attraktivität des ausrichtenden Ortes.