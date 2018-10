Regierungschef Kretschmann zieht Parallelen zu Al-Wazir

Tarek Al-Wazir ist der Spitzenkandidat von Bündnis90/Die Grünen zur Landtagswahl in Hessen. Foto: Jens Buettner/Archiv

Stuttgart/Wiesbaden (dpa/lhe) - Baden-Württembergs grüner Regierungschef Winfried Kretschmann schließt nicht aus, dass sein Parteikollege Tarek Al-Wazir in Hessen Ministerpräsident werden könnte. «Wenn ich jetzt acht Jahre zurückdenke - wer hätte da geglaubt, dass ich Ministerpräsident werde?», sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart.