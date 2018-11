Regierungspräsidium Gießen warnt vor Sammelaktion

Gießen (dpa/lhe) - Das Regierungspräsidium in Gießen warnt vor einer betrügerischen Sammelaktion, mit deren Erlös angeblich ein weiteren Rettungshubschrauber in Hessen stationiert werden soll. Vermeintliche Mitarbeiter einer Firma werben derzeit unter dem Namen «TC Medical Air Ambulance» für den Kauf von Mitgliedschaften, teilte das Regierungspräsidium am Mittwoch mit. Die Aktion wolle den Eindruck erwecken, eine Spende finanziere die weitere Stationierung eines Rettungshubschraubers mit, obwohl dies derzeit nicht geplant sei. Angeblich würde das Land Hessen bei einer Mitgliedschaft 170 000 Euro zu den behaupteten Kosten von 3,5 Millionen Euro für einen neuen Rettungshubschrauber beisteuern.