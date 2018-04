Regionalbahnhof am Flughafen vorübergehend nicht erreichbar

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine andere Station zum Ein- und Aussteigen und Verspätungen: Ein Oberleitungsschaden hat am Freitag den Bahnverkehr zum und vom Frankfurter Flughafen behindert. Wie ein Bahnsprecher am Vormittag sagte, könne die Station Frankfurter Flughafen Regionalbahnhof nicht angefahren werden. S- und Regionalbahnen würden über den Fernbahnhof am Flughafen umgeleitet. Daher komme es zu Ausfällen und Verspätungen. Grund für die Störung sei ein bei Bauarbeiten entstandener Oberleitungsschaden. Gegen Mittag hatte die Bahn die Störung nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) wieder behoben. Es könne aber noch zu Ausfällen und Verspätungen kommen.