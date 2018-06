Regionalverband optimistisch für Großbauvorhaben am MTZ

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach erster positiver Resonanz sieht der Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main gute Chancen für seinen Vorschlag, am Main-Taunus-Zentrum (MTZ) ein neues Wohngebiet für 6000 Menschen zu bauen. Verbandsdirektor Thomas Horn (CDU) kündigte am Montag in Frankfurt an, die 70 Hektar große Fläche im Frankfurter Nordwesten näher zu untersuchen. Diese soll dann in den Regionalen Flächennutzungsplan aufgenommen werden. Zugleich sollen die Gespräche mit den betroffenen Kommunen Liederbach, Sulzbach und Frankfurt fortgesetzt werden. «Wir stehen am Anfang», betonte aber Horn.