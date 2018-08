Regisseurin Reichenbacher will Fantasie von Kindern anregen

«Das ist eine riesige Herausforderung», sagte sie am Mittwoch. Doch auf was für einer bedeutenden Bühne sie arbeite, sei ihr nicht so wichtig: «Entscheidend ist, dass es eine gute Geschichte ist, die die Zuschauer begeistert.» Ein eigenes Buch zu schreiben, sei sehr spannend gewesen. In den vergangenen drei Spielzeiten zeigte sie Fassungen von Märchen der Brüder Grimm im Theaterzelt an der Ruine oder im Buchcafé.

Reichenbacher will Kindern und Jugendlichen etwas mitgeben. «Theater kann dazu beitragen, die Fantasie wach und lebendig zu halten und die Kreativität zu fördern. Da hat Theater, wo viele wahrhaftige Bilder entstehen, große Vorzüge gegenüber Film und Fernsehen.»

Mitwirkende beim Stück «Lenas Geheimnis» sind bekannte Schauspieler und Sänger aus aktuellen Inszenierungen wie «Hair» und «Shakespeare in Love». Auf der Bühne stehen unter anderem Brigitte Grothum, Horst Janson und Martin Semmelrogge. Im Mittelpunkt steht das Mädchen Lena, das die Welt des Theaters kennenlernt, als sie bei einem Besuch unversehens in eine Musicalprobe gerät.