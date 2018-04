Regress ist selten: 220 Arztpraxen mussten Geld zurückzahlen

Da die Prüfungen erst im Nachhinein stattfinden, stammen die jüngsten Zahlen aus den Jahren 2013/14. Damals waren von den 12 500 Arztpraxen in Hessen insgesamt 2015 Praxen wegen Überschreitungen aufgefallen. In 286 Fällen wurde ein Verfahren eröffnet, 220 Praxen mussten am Ende zahlen. «Das entspricht 1,76 Prozent der Praxen in Hessen», teilte die Prüfungsstelle auf Anfrage mit.

Die Prüfungsstelle wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen und den Krankenkassen gemeinsam betrieben. Sie kontrolliert, dass das, was Ärzte in Rechnung stellen, «das Maß des Notwendigen nicht überschreitet». Wie viele Hausbesuche, Medikamente oder Massagen eine Praxis abrechnen darf, hängt von einem hessenweiten Durchschnittswert ab. Können die Mediziner die Abweichungen mit «Praxisbesonderheiten» erklären, wird kein Verfahren eröffnet.