Reh «Bambi» wird zum Problem für Wildpark

Laut Junghans handelt es sich um ein «typisches Revierverteidigungs-Verhalten, das einige Fachleute prognostiziert hatten». Bisher sei aber nichts Gefährliches passiert. Damit das so bleibt, sei «Bambi» aus dem Freigehege in ein abgetrenntes Gehege verlegt worden. Ändere sich das Verhalten nicht, werde man den Bock möglicherweise aus dem Tierpark entfernen müssen. Für eine Kastration sei es zu spät, eine Auswilderung sei ebenfalls problematisch. «Man weiß nicht, ob er das überleben würde.» Zudem hafte bei einer Attacke auf Menschen in freier Wildbahn der Wildpark.

«Bambi» war im Haus und Garten des Forstwirts Peter Göbel und seiner Lebensgefährtin Anja Pahlen in Südhessen aufgewachsen. Sie hatten das fast verhungerte Tier bei einem Spaziergang gefunden und aufgepäppelt. Im Mai zog «Bambi» dann aus Groß-Zimmern (Kreis Darmstadt-Dieburg) in den Wildpark. Wegen der Probleme mit «Bambi» habe man Kontakt mit den Zieheltern aufgenommen, sagte Junghans. Bis zum Jahresende werde über die Zukunft von «Bambi» entschieden werden. Zuvor hatte das «Darmstädter Echo» über das Thema berichtet.