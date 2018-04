Reh über Cabrio geschleudert: Fahrer am Kopf verletzt

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Bei einem Wildunfall ist ein 60-jähriger Autofahrer in Bad Hersfeld (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste der Mann am Freitagabend mit seinem Cabrio ein Reh, das auf die Straße gelaufen war. Das Tier wurde über das offene Auto geschleudert und verletzte den 60-Jährigen am Kopf. Der Autofahrer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.