Reichweiten im hessischen Hörfunkmarkt werden vorgelegt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wer hört im Radio was? In Hessen werden am heute die neuen Zahlen zur Reichweite der Hörfunksender veröffentlicht. Für die repräsentative Untersuchung hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) in Hessen mehrere tausend Menschen im Alter ab 14 Jahren nach ihren Lieblingssendern gefragt.