Reisender entpuppt sich als gesuchter Räuber

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein mutmaßlicher Räuber ist am Frankfurter Flughafen kurz vor einem Flug ins Ausland verhaftet worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fiel einem Polizisten am Donnerstag bei der Ausreisekontrolle auf, dass das Amtsgericht Braunschweig seit Anfang März per Haftbefehl nach dem 39-Jährigen sucht. Gemeinsam mit einem Komplizen soll der Mann in Braunschweig bereits im Januar einem anderen Mann K.o.-Tropfen verabreicht und ihm anschließend Gegenstände im Gesamtwert von etwa 40 000 Euro aus der Wohnung gestohlen haben - darunter hochwertige Uhren, Kameras und Kleidungsstücke. Gegen den 39-Jährigen laufen noch weitere Ermittlungsverfahren. Er sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.