Rekordhoch an Studienabschlüssen und Promotionen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im vergangenen Jahr haben an hessischen Hochschulen so viele Studenten und Doktoranden erfolgreich ihre Abschlussprüfung abgelegt wie noch nie zuvor. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, kletterte die Zahl auf einen Rekordwert von knapp 40 900. Sie hat sich damit seit 2006 mehr als verdoppelt. Gut die Hälfte aller erfolgreichen Abschlussprüfungen wurden von Frauen bestanden, rund 12 Prozent der Absolventen waren Ausländer.