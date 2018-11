René Rock bleibt FDP-Fraktionschef im Hessischen Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - René Rock bleibt an der Spitze der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag. Der 50-Jährige wurde am Dienstag in Wiesbaden einstimmig von allen Mitgliedern der neuen Fraktion gewählt. Die Liberalen werden in der neuen Legislaturperiode mit elf Abgeordneten im Parlament vertreten sein. Bislang sitzt die FDP mit sechs Personen im Landtag.