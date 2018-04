Rennbahn-Tribüne wird nach langem Rechtsstreit abgerissen

Das Landgericht in Frankfurt am Main. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach langem Rechtsstreit nehmen Abrissbagger am Montag das Dach der Tribüne auf dem Frankfurter Rennbahngelände in Angriff. Das teilte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag mit. Liegenschaftsdezernent Jan Schneider und Sportdezernent Markus Frank (beide CDU) wollen dann auch über das weitere Vorgehen auf dem Gelände informieren. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will auf dem bisherigen Rennbahnareal eine Leistungsakademie errichten.