Rennklub verlangt von Betreiberin 200 000 Euro: Neue Zeugen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die meisten Gebäude der Frankfurter Rennbahn sind mittlerweile zwar abgerissen, vor Gericht aber wird weiterhin gestritten: Der Frankfurter Rennklub verlangt von der Betreibergesellschaft der früheren Galopprennbahn eine noch angeblich ausstehende Vergütung in Höhe von mehr als 200 000 Euro. Ehe das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) in dem Berufungsverfahren entscheidet, sollen aber zuvor neue Zeugen gehört werden, wie das Gericht am Mittwoch in einem sogenannten Beweisbeschluss bekannt gab.