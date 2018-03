Rentner aus der Wetterau gewinnt 2,5 Millionen Euro

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Lottospieler aus der Wetterau hat beim Mittwochslotto knapp 2,5 Millionen Euro gewonnen. Erfolg hatte der Rentner nach Angaben von Lotto Hessen mit den Zahlen 1, 23, 25, 31, 38 und 47. Außerdem hatte er noch die Superzahl 7 richtig vorhergesagt und sich so den Volltreffer in der Gewinnklasse 1 gesichert. «Nur zwei Menschen in ganz Deutschland trafen gestern diese Zahlenkombination, der Hesse und ein weiterer Tipper aus Niedersachsen», teilte das Unternehmen am Donnerstag außerdem mit.