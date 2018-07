Rentner baut zwei Unfälle und landet im Krankenhaus

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Ein 75-jähriger Rentner hat am Dienstag in Bad Hersfeld gleich zwei Unfälle hintereinander verursacht und musste in eine Klinik gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, touchierte der Mann zunächst mit seinem Auto einen geparkten Wagen. Er sei ausgestiegen und habe am Scheibenwischer des beschädigten Autos eine Nachricht befestigt mit seinem Namen, seiner Erreichbarkeit und der Botschaft, dass er für den Schaden an dem Auto - rund 4000 Euro - aufkommen werde.