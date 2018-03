Rentner bedroht Mutter in Streit um Parkplatz mit Messer

Der nicht besonders gekennzeichnete Parkplatz des Rentners liegt direkt neben den Stellflächen einer Arztpraxis. Am Tattag im vergangenen März parkte die 40-Jährige, die an starken Rückenschmerzen litt, dort und ging mit ihrem Sohn in die Praxis. Als sie wieder kam, parkte der Angeklagte sie ein und schrie gleichzeitig, sie solle weg fahren.

Die Frau holte sich Hilfe in der Praxis. Als sie mit der Sprechstundenhilfe zurückkam, beleidigte er beide Frauen und gestikulierte mit einem Messer. Dann rief er selbst die Polizei und drohte, «die Schlampen abzustechen».

In der Verhandlung entschuldigte sich der nicht vorbestrafte Mann. Wegen einer Stoffwechselerkrankung habe er manchmal aggressive Schübe. Mit dem Messer habe er niemanden bedrohen wollen, sondern er habe sich damit die Fingernägel gesäubert. Während des Gestikulierens habe er dann nicht mehr an das Messer in der Hand gedacht.