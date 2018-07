Rentner bei Flämmarbeiten schwer verletzt

Neustadt (dpa/lhe) - Bei Flämmarbeiten auf seinem Grundstück im mittelhessischen Neustadt ist ein Rentner schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher in Marburg am Mittwoch. Bei der Arbeit waren aus bislang unbekannten Gründen mehrere Fenster, eine Dachrinne sowie Hecken und Rasen in Brand gesetzt worden. Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, zog sich der Rentner schwere Brandverletzungen zu. Er wurde in eine Klinik gebracht. Der Schaden beträgt etwa 10 000 Euro. Welche Arbeiten er am Montagnachmittag genau ausgeführt hatte, war der Polizei zunächst nicht bekannt. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.