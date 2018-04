Rentner hortet Waffen: Vermutlich lange Ermittlungen nötig

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Fall des Rentners, der in seiner Wohnung in Frankfurt Dutzende Waffen und kiloweise Schwarzpulver hortete, stehen die Ermittlungen erst am Anfang. Bis zur Aufklärung der Hintergründe werde es vermutlich Wochen oder Monate dauern, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der 67-Jährige habe sich bisher auch nur teilweise geäußert.