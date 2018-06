Reparaturarbeiten an Bahnübergang dauern nach Unfall an

Buseck/Kassel (dpa/lhe) - Auch mehr als eine Woche nach dem Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Lastwagen in Mittelhessen müssen Züge an der Unfallstelle ihr Tempo drosseln. Die Reparaturarbeiten an dem Bahnübergang in Buseck dauerten noch an, sagte ein Bahnsprecher. Bei dem Unfall am 22. Mai waren 17 Menschen verletzt und die Technik an dem Übergang beschädigt worden. Ein Mitarbeiter bedient derzeit die Schranke und die Lichtanlage manuell, wie der Sprecher weiter berichtete.