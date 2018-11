Rettungswagen fehlen Radmuttern: Defekt oder Manipulation?

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem rätselhaften Defekt an einem Wiesbadener Rettungswagen wird von Verantwortlichen ein rein technisches Problem nicht ausgeschlossen. An dem Wagen fehlten nach einem Einsatz am Samstag zwei Radmuttern, die Sanitäter hatten ein ungewöhnliches Klackern gehört und den Wagen stoppen können. Die Organisation des Rettungsdienstes liegt in Wiesbaden in den Händen der Feuerwehr. Ein Mitarbeiter erklärte am Montag, dass es Fakt sei, dass die Radmuttern gefehlt hätten. «Die Ursache können wir nicht festlegen», betonte er. Noch sei nicht auszuschließen, dass es sich um ein technisches Problem handle.