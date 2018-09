Revision nach Urteil wegen lebensgefährlicher Messerattacke

Das Land- und Amtsgericht in Darmstadt. Foto: Silas Stein

Darmstadt (dpa/lhe) - Das Urteil gegen den Ex-Freund einer 17-Jährigen aus Darmstadt wegen versuchten Mordes ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte, ein junger afghanischer Flüchtling, habe Revision eingelegt, berichtete der Sprecher des Landgerichts, Jan Helmrich, am Mittwoch in Darmstadt. Der Beschuldigte war am 7. September wegen des beinahe tödlichen Messerangriffs auf die Jugendliche zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.