Rhein-Main-Kulturfonds vergibt fast drei Millionen Euro

Geld fließt auch an das renommierte Kammermusikfestival in Kronberg und an die Brüder Grimm Festspiele in Hanau, die im kommenden Jahr zu ihrem 35-jährigen Bestehen ein Musical auf die Bühne bringen wollen.

Neben Bildender Kunst und Musik fördert der Fonds auch Projekte in der Literatur und im Film. Dem Kulturfonds gehören die Städte Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt sowie der Hochtaunus- und der Main-Taunus-Kreis an. Die Gesellschafter zahlen maximal zwei Euro pro Einwohner im Jahr in einen Topf ein. Das Land, das ebenfalls Mitglied ist, verdoppelt den Betrag.