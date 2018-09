Rhein-Neckar Löwen siegen dank Nationalspieler Fäth

Wetzlar (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen bleiben dank Steffen Fäth erster Verfolger des Spitzenduos in der Handball-Bundesliga. Sekunden vor dem Abpfiff sicherte der Nationalspieler dem Pokalsieger am Sonntag einen 26:25 (15:15)-Erfolg bei der HSG Wetzlar. Durch den glücklichen Sieg verringerten die Löwen den Abstand auf Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt und den SC Magdeburg, der am Samstag nach sieben Siegen in den ersten sieben Liga-Spielen gegen die Füchse Berlin (24:27) verloren hatte.