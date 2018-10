Rhein-Pegelstände steuern auf historisches Tief zu

Ein Sprecher der BfG sprach bereits von einem «Extremereignis». «Die aktuelle meteorologische Situation und die langjährige Abflussstatistik lassen vermuten, dass das Niedrigwasser noch eine Weile anhalten wird», heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Eine Einschätzung, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach teilt: Nach seinen Angaben bleibt es auch in den kommenden Tagen in Hessen und Rheinland-Pfalz meist trocken. Nur am Freitag kann es zu etwas Sprühregen kommen, der die Pegelstände der Flüsse aber nicht nennenswert beeinflusst. Die Höchsttemperaturen pendeln weiterhin zwischen 20 und 22 Grad.

Der Schiffsverkehr wird auf dem Rhein bei Niedrigwasser nicht behördlich eingestellt. Laut BfG entscheiden die Reedereien in eigener Verantwortung, ob sie ihre Schiffe fahren lassen. Je niedriger der Wasserstand ist, desto weniger können die Schiffe aber laden.